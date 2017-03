Duar të lidhura me njëra-tjetrën. Të shtrirë nga shtrati e një zemër në foto. Kjo është fotografia me të cilën Andrra Destani u ka treguar fansave dashurinë e madhe që ka me bashkëshortin e saj Sinan Hoxhën.

Çifti ka qenë gjithmonë i rezervuar, por këtë herë duket se nuk kanë rezistuar për të treguar lumturinë e tyre të madhe nëpërmjet këtij çasti intim.