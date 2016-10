Android 7.1 Nougat mbërrin në Nexus 5X dhe 6P në Dhjetor

Pak kohë pasi lançoi telefonët e rinj me markën Pixel dhe Android 7.1, Google tha se telefonët Nexus nuk do të marrin versionin më të fundit të platformës përpara fundit të vitit.

Ditën e sotme në një postim në blog inxhinieri i Android, Dave Burke, ofroi një axhendë konkrete: beta e parë e zhvilluesve të Android 7.1 mbërrin në telefonët Nexus 5X dhe 6P në fund të këtij muaji ndërsa versioni final në Dhjetor.

Lista e mbështetjes afatgjate publikuar në uebsajtin e Google nuk përfshin Nexus 6 dhe Nexus 9 por telefonët do të marrin Android 7.1. Versionet e ardhshme beta gjatë këtij muaji do të vijojnë të mbështetin paisjet e listuara që përfshin: Nexus 6, 5X, 6P, 9, Pixel C dhe Nexus Player.

Android-i në këto paisje nuk do të ketë lançuesin e aplikacioneve të Pixel, asistentin e Google dhe ndryshimet e reja estetike dhe funksionale. Nga ana tjetër telefonët Nexus do të përfitojnë nga avantazhet që ofron platforma në terësi si API të reja, modalitetin e Natës, përmirësime të performancës së ekraneve me prekje e shumë të tjera.

Përdoruesit që duan të shkarkojnë përditësimet beta mund të regjistrohen në këtë lidhje. Megjithatë Google do të ofrojë edhe një shkarkim dhe instalim manual të versioneve./Pcworldalbanian

