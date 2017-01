Ana e errët e lëngut të Aloe Vera-s, nga një “mrekullibërëse” në “vrasëse të heshtur”

Aloe Vera i përket familjes Liliaceae. Ajo është e njohur gjerësisht si “fabrikë e mrekullive” për përdorimet e saj mjekësore dhe kozmetike. Xheli i Aloe Vera është një substancë e nxjerrë nga pjesa e brendshme e fletëve të Aloe Vera, ndërsa lateksi i referohet pjesës së verdhë e cila shtrihet nën lëkurën e fletëve.

Aplikimi i xhelit të Aloe Vera-s konsiderohet i sigurt, por kur konsumohet lëng i papërpunuar, i nxjerrë nga lateksi mund të shkaktojë disa efekte anësore që çojnë në rreziqe të mëdha shëndetësore. Disa nga efektet anësore të lëng aloe vera janë:

1. Aloe Vera lëng përmban një substancë të quajtur Anthraquinone, një pastrues, që mund të shkaktojë diarre nëse merret në sasi të mëdha. Diarreja e rëndë mund të shkaktojë dhimbje dhe dehidratim.

2. Konsultohuni me mjekun tuaj para se të konsumoni lëng Aloe Vera, veçanërisht në qoftë se ju jeni duke marrë trajtim mjekësor ose duke marrë medikamente me recetë, pasi mund të shkaktojë reagime negative kur konsumohen së bashku me disa ilaçe. Mund edhe të pengojë absorbimin e disa barnave në trup.

3. Pirja e lëngut të aloe vera mund të sjellë reaksione alergjike si skuqje të lëkurës, vështirësi në frymëmarrje, dhimbje gjoksi dhe acarim fyti.

4. Aloe Vera mund të përkeqësojë problemet e shëndetit të tilla si kolit, sëmundja Crohn, apendiksi, funksionimin e e zorrëve, hemorroide, dhimbje stomaku dhe ulcerat. Gjithashtu ka studime që sugjerojnë se konsumi i lëngut të aloe vera-s, mund të jetë shkak për shqetësime të ndryshme te njerëzit me probleme të mëlçisë.

5. Gratë shtatzëna dhe ato që ushqejnë fëmijët me gji e kanë rreptësisht të ndaluar konsumimin e lëngut të Aloe Vera. Ajo mund të stimulojë kontraktimet e mitrës te gratë shtatzëna, duke çuar në defekte, apo abort. Ajo është gjithashtu konsiderohet e pasigurt për fëmijët nën 12 vjeç.

6. Njerëzit, të cilët vuajnë probleme gastrointestinale, nuk duhet të pinë lëng Aloe Vera, sepse përmban sasi të lartë laksative.

7. Pirja e papërpunuara lëng Aloe Vera mund të shkaktojë dehidratim dhe çekuilibër të elektroliteve në trup. Gjithashtu ajo bën që të ndryshojë ngjyra e urinës në rozë ose të kuqe.

8. Konsumi i Aloe Vera mund të çojë në prodhimin e sasive të tepërta të adrenalinës, që mund të jenë të dëmshme për njerëzit që vuajnë nga sëmundjet e zemrës. Gjithashtu mund të ulë nivelin e kaliumit në trup, duke shkaktuar rrahje të parregullta të zemrës, dobësi, ndaj nuk rekomandohet për fëmijët dhe të moshuarit.

9. Konsumimi i lëngut të Aloe Vera, për më shumë se një vit mund të shkaktojë “coli pseudomelanosis”, një gjendje e cila rrit rrezikun e kancerit kolorektal. Ka edhe mundësi të zhvillimit të sëmundjeve kancerogjene, nëse konsumohen në sasi të larta.

10. Aloe Vera ndihmon për të ulur nivelin e sheqerit në gjak duke ulur rezistencën e insulinës në trup. Kështu, njerëz të cilët i nënshtrohen trajtimit për hipoglicemi ose diabet duhet të konsultohen me mjekun e tyre para se të konsumojnë lëng Aloe Vera.

11. Overdoza me lëng Aloe Vera mund të shkaktojë edhe në dëmtime të veshkave./Shije