Amnezitë e debatit mes Clinton dhe Trump

Debati i parë mes Hillary Clinton dhe Donald Trump pati mjaft energji dhe substancë përsa i takon çështjeve si ekonomia dhe tregtia. Por, dy kandidatët u kritikuan pasi nuk folën për çështje të tjera thelbësore, mes të cilave si do të sillet presidenti i ardhshëm në rolin e komandantit të përgjithshëm.

Mjafton të themi se fjala Afganistan thuajse nuk u përmend fare gjatë debatit, veçse nga Clinton si shembull i bashkëpunimit të NATO-s. Kjo është një amnezi e çuditshme, duke qenë se Afganistani është lufta më e gjatë e SHBA dhe ndërsa raportohet se talebanët kontrollojnë 30% të territorit të vendit. Dy kandidatët nuk thanë nëse presidenti i ardhshëm do të vazhdojë të tërheqë trupat nga Afganistani apo nëse situata kërkon një prani më afatgjatë. Në fund të fundit, askush nuk dëshiorn të shohë atë që ndodhi në Irak, ku pas tërheqjes së vitit 2011, u shfaq Shteti Islamik, i cili gjendet edhe në Afganistan.

Emigracioni ishte një tjetër temë që Clinton dhe Trump nuk e prekën fare. Gjatë fushatës, miliarderi ka dhënë ide kontradiktore si muri në kufirin meksikan, ndalimi i hyrjes së myslimanëve në SHBA dhe i njerëzve nga vende që kanë probleme me terrorizmin. Por, a përfshin kjo edhe francezët? Dy kandidatët i harruan këto tema, rrjedhimisht nuk u dha as ideja e secilit prej tyre për zgjidhjen e problemit të 11 milionë refugjatëve pa dokumenta në SHBA.

Siria, kriza më e rëndë humanitare që pas Luftës së Dytë Botërore, gjithashtu nuk bëri pjesë në debatin presidencial. Tejet e çuditshme, duke qenë se bombardimet e ditëve të fundit në Alepo po krahasohen me ato të Dresdenit në Luftën e Dytë Botërore, kaq i madh është dëmi që po shkaktojnë në qytet avionët rusë dhe sirianë. Analistët thonë se dy kandidatët duhet të flasin patjetër për këto tema në debatet e ardhshme, përndryshe që të dy rrezikojnë të humbasin besueshmëri.



Debati presidencial në SHBA, rekord i ri shikuesish

Debati presidencial mes Hillary Clinton dhe Donald Trump u ndoq nga 84 milionë njerëz në televizonet amerikane, duke thyer rekordin e mëparshëm të vendosur 36 vjet më parë. Në vitin 1980, debati mes Jimmy Carter dhe Ronald Reagan tërhoqi 80,6 milionë teleshikues.

Por, ekspertët thonë se shifra prej 84 milionë që ndoqën përballjen mes Clinton dhe Trump është llogaritur në bazë të 13 kanaleve që e transmetuan debatin drejtpërdrejtë dhe kjo do të thotë se shifra reale mund të jetë shumë më e lartë. Miliona të tjerë mendohet që e kanë ndjekur debatin në të gjithë botën në internet, lokale apo ambiente publike.

Pas debatit, Trump tha se e dinte që do të kishte miliona teleshikues, por ishte përpjekur të qëndronte i qetë duke menduar se po fliste me familjen e tij. Dy kandidatët presidencialë do të zhvillojnë edhe dy debate të tjera më 9 dhe 19 tetor, para zgjedhjeve të 8 nëntorit. Në debatin e dytë, Clinton dhe Trump do të përpiqen të mposhtin konkurrencën sportive për të tërhequr sa më shumë teleshikues, pasi debati zhvillohet në të njëjtën orë me ndeshjen e futbollit amerikan mes Green Bay Packers dhe New York Giants.

Sondazhet e zhvilluara pas debatit me numra të vegjël të anketuarish ishin të ndarë se kush e futoi përballjen e parë dhe nuk krijuan një ide të saktë. Por, analistët mendojnë se sondazhe më të gjera dhe sigurisht më rigoroze që priten në ditët në vazhdim, do të krijojnë një panoramë më të qartë të situatës.

Pas debatit, Clinton deklaroi se Trump më shumë gjënjen sesa flet, ndërsa miliarderi tha se do të jetë më i ashpër ndaj ish-Zonjës së Parë, ndaj së cilës, sipas tij, ishte kursyer. Sidoqoftë, kjo premton dy debate të tjera më të nxehta, ndërsa kandidatët luftojnë për çdo votë të mundshme që mund t’i çojë në Shtëpinë e Bardhë./T-Ch

