Ambasadori britanik: Shtyrja e zgjedhjeve do të krijonte pasiguri

“Kriza politike në Maqedoni është e thellë dhe e kompleksuar, ajo del nga problemet e funksionimit të demokracisë dhe të sundimit të ligjit dhe si e tillë nuk mund të zgjidhet brenda natës, por as, jo edhe vetëm me zgjedhjet, megjithatë ato janë hap i rëndësishëm në atë drejtim”, kështu shprehet për “BIRN”, ambasadori i Britanisë së Madhe në Maqedoni, Çarl Garet, në lidhje me krizën politike.

“Do të jenë të nevojshme muaj, ndoshta edhe vjet që të rregullohen gjërat. Zgjedhjet do të jenë fund i një faze në atë proces dhe do të jenë të dobishme. Zgjedhjet kredibile të 11 dhjetorit do të ishin hap i mirë drejt kthimit të Maqedonisë, atje ku duhet të jetë”, thotë Garet.

Ai shpreson se zgjedhjet do të mbahen në datën e caktuar nga takimi i fundit i liderëve, gjegjësisht më 11 dhjetor, pasi që sipas tij, shtyrja e zgjedhjeve do të krijonte pasiguri dhe do ta ushqente konfuzionin.

Garet është i përmbajtur në vlerësimin, në lidhje me atë se a duhet të marrin pjesë personat, për të cilët ekzistojnë dyshime për përzierje serioze në krim zgjedhor, megjithatë, ai insiston në qëndrimin se çelësi për zgjidhjen e krizës politike në Maqedoni është në zbulimin dhe marrjen e përgjegjësisë për të gjitha ato që kanë dalë nga bisedat e përgjuara, si dyshim për mashtrim, keqpërdorim të pushtetit, korrupsion të mundësh dhe veprime tjera kriminel, transmeton Portalb.

“Hulumtimet e këtyre akuzave për konstatimin se a ka diçka në to ose jo, kanë nevojë për një fund gjyqësor, veçmas të nevojshme për momentin. Në atë mendoj, kur them se është e patjetërsueshme të ketë përgjegjësi të patjetërsueshme. Ajo është një nga rëndësitë themelore. Pa atë nuk është e mundshme që të ketë zgjidhje të qëndrueshme të krizës. Besoj se nëse tregohet, pasi që Prokuroria Speciale ka vështirësi ta bëjë atë që duhet bërë, atëherë, mbështetja e establishmentit politik duhet të zgjerohet dhe të gjendet mënyrë që t’u mundësohet ta kryejnë qëllimin. Ajo mund të përfshijë, zgjatjen e mandatit, ndryshimet në këtë ose atë ligj”, shprehet Garet.

Garet thotë se është ende herët që të diskutohet për departament special ose Gjykatë Speciale, pasi që sipas tij, sistemi i tanishëm duhet të sigurohet që të funksionojë me efikasitet, në vend që menjëherë të kërkohen alternative se si ajo të bëhet në mënyrë tjetër.

