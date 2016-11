Aliu: Rummenigge, i vogël të duket Mustafi, mos e merrni!

Deklarata e fundit e Karl Heinz Rummenigges, Shefi Ekzekutiv të gjigandit evropian, Bayern Munihut, ka thumbuar disa nga kombëtaret e vogla. Ai ka deklaruar: “Ne tani po luajmë ndaj San Marinos, Kosovës, Gjibraltarit. Jam duke pyetur veten pse nuk ka kualifikime për kombëtaret e vogla”. Gazetari sportiv, Bekim Aliut, nuk i ka pëlqyer aspak kjo deklaratë e legjendës gjermane, duke shkruar: “Rummenigge, i vogël të duket Mustafi, mos e merrni! Rummenigge, i madh ke qenë u bëre i vogël. Shefi ekzekutiv i Bayernit të Munihut, Karl Heinz Rummenigge paska thënë se kombëtaret e vogla nuk duhet të luajnë me të mëdhatë. Pse? Jo Rummenigge, kjo nuk varet nga ti nëse ne, si kombëtare e vogël, nuk do të luajmë me kombëtaret e mëdha.

E nëse vërtetë Kosova të duket e vogël, apo edhe kombi shqiptar të duket i vogël, na e ktheni Shkodran Mustafin, i cili vjen nga një komb i vogël, sipas teje.

E çfarë moduli tjetër të bëjë FIFA, në mënyrë që sipas teje, kombëtaret e vogla si San Marino, Kosova dhe Gjibraltari të kënë grupe speciale.

Mos deshe që këto tri kombëtare, sipas teje të vogla, të luajnë me krahinat e Gjermanisë: Bayern, Rur, apo me ato të Spanjës: Katalonia, Andaluzia, Galicia…. Jo, jo, jo!”

