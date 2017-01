Alisiana Isufaj, vajza nga Fieri, e cila e ka filluar të merret me muzikë që në moshën 5 vjeçare, tashmë duhet se po e ndërton karrierën e saj edhe në Londër.

Ka jetuar për rreth 20 vite në Itali. Ajo ka qënë gjysmëfinaliste në “Voice 1”, në skuadrën e Almës dhe ky mesa duket ka qenë një ogur i mbarë për të vijuar edhe më tej në rrugën e muzikës.

Kënga e saj e parë ishte “Just kiss me” dhe më tej ajo ka vijuar me këngë të tjerë, me një album online me 12 këngë.