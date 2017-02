“Aleanca për shqiptarët” demanton zërat për shkrirje

Aleanca për shqiptarët është koalicion tri palësh dhe nuk ka asnjë shkrirje. Aleanca për shqiptarët u ndërtua falë një angazhimi të jashtëzakonshëm të njerëzve të vullnetit të mirë, si një koalicion i tri subjekteve politike në mes RDK, UNITETI, dhe LR-PDSH dhe demantojmë çdo tendencë të dashakeqëve për të dëmtuar Aleancën për shqiptarët. Aleanca për shqiptarët do të vazhdojë edhe në të ardhmen t’u bëjë ballë të gjitha tendencave dashakeqe për të krijuar huti te opinioni në përgjithësi, të gjitha në dëm të vijës kombëtare. Aleanca për shqiptarët edhe në të ardhmen do të vazhdojë të funksionojë si koalicion i tri subjekteve politike, me shpresë se këtij koalicioni mund t’i bashkangjiten edhe forca tjera të vullnetit të mirë, dhe në asnjë mënyrë nuk do të kemi shkrirje në një subjekt të vetëm.

Nga Aleanca për shqiptarët