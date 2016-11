Aktorja nga Beogradi hap restorant në Sarandë

Se asnjëherë nuk është vonë të realizosh ëndrrat, këtë e ka dëshmuar kohë më parë aktorja nga Beogradi, Zllata Numanagiq, 65 vjeçe.

Ndryshe nga kolegët e saj që kishin hapur objekte hoteliere në Serbi, kjo këtë e bëri disa qindra kilometra larg nga Beogradi i lindjes. Ajo bashkë me mikeshën Olivera Borisavleviq hapi restorant me kuzhinë serbe e mesdhetare “Sarandina” në qytetin Saranda, në jug të Shqipërisë.

“Gjithçka nisi gjatë një vizite turistike në qytetin e Sarandës, në shtator të vitit të kaluar”, i tha ajo gazetës serbe “Gloria”, transmeton Koha.net.

“Mikesha ime e dashur, Olivera, djali i saj Nemanja dhe unë shkuam për pushimenë Shqipëri. Meqë e kishim planifikuar si një udhëtim studimor, vizituam Tiranën, Shkodrën, Durrësin, rrënojat fantastike arkeologjike të Butrintit. Bazën e kishim në Sarandë. Mua deti më ngjante me atë në Monte Karlo, të cilin e kam parë dhe prandaj mund të bëj krahasime, – e përshkruan kjo artiste këtë vend në breg të detit Jon, i cili gjatë muajve të kaluar u kthye në shtëpi të dytë.

“Kënaqeshim me ngjyrat e mrekullueshme të detit, që nga bruzi, e murmja e deri te ajo blu të errët dhe të zezë, me perëndimin magjik të diellit. Na pëlqyen lokalet ku hahej mishi i freskët i peshkut, ndërsa vendësit na entuziazmuan me shërbime e mikpritje. Kur pas kthimit në Beograd Olivera më propozoi të realizonim në Sarandë ëndrrat rinore, nuk m’u deshën më shumë se tre sekonda që t’i përgjigjem me “Po”.

