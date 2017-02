Aktivisti 19 vjeçar i LR-PDSH-së nga Tetova, i’a bën “bajat” Ziadin Selës

Lavdrim Zendeli nga Tetova, ka qenë një ndër aktivistët kryesor në protestat kundër Ndotjes së Ajrit në Tetovë e që më vonë ti bashkangjitet Lëvizjes për Reforma PDSH të Ziadin Selës. I zhgënjyer me Selën dhe mashtrimet e tij ai ka shkruar disa fjalë për Selën që do të botojmë më poshtë të plotë pa ndërhyrje:

Deshironi te futeni ne qeveri, ka dy rruge:

1. Behu me te fortin.

2. Lufto te fortin.

Ai lider qe percakton te paren duhet ta kuptoj se mbeshtetesit qe luftuan te 'fortin' do te kthehen tek te dytet, sepse ktu e gjejn veten si opozitar.