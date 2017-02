Aksident në autostradën Gostivar – Tetovë, lëndohet një person – VIDEO

Një aksident komunikacioni rreth orës 22:30 ka ndodhur vetëm 200 metra larg pikëpagesës rrugore në autostradën Gostivar – Tetovë. Sipas informatave që mësuam nga disa shofer automjetesh që kishin mbetur në kolonë, një person ishte lënduar në këtë aksident. Jo zyrtarisht thuhet se aksidenti kishte ndodhur si pasoje e humbjes se kontrollit ndaj automjetit dhe shpejtësisë me të cilën kishte lëvizur vetura. Vetura e tipit Pollo me regjistrim të Gostivarit me siguri ishte përplasur në murrin ndarës të autostradës dhe për pasojë shoferi rezulton me lendime te vogla trupore. Komunikacioni ne pjesen e autostrades nga Gostivari per ne Tetove ishte ne nderprerje te plote dhe pas ekspertizes nga ana e organeve gjegjese pritet qe situata te kthehet ne normalitet. Per momentin per qarkullim shfrytezohen rruget alternative poshte autostrades. Me shume informacion nga SPB – Tetove paralajmerojne gjate dites se neserme.