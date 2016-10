Akrapoviç: Ajo që kaloi nuk kthehet, tani mendojmë për Shkupin

Shkup, 25 tetor – Shkëndija nesër me fillim në ora 14:30, do të zhvillon përballjen e shtyrë me Shkupin. Pas disfatës nga Vardari, trajneri Bruno Akrapoviç tha se ai dhe lojtarët e tij, duhet të shikojnë përpara, ndërsa takimin me Shkupin e vlerëson si të vështirë, pasi që sipas tij, skuadra nga Çairi, ka një ekip luftarak, i cili në radhët e saja ka lojtar që nuk dorëzohen deri në fund. “Ajo që kaloi nuk kthehet dot dhe ne duhet të shikojmë përpara. Na pret ndeshja me Shkupin, takim i vështirë me një ekip luftarak që në përbërje ka futbollistë që nuk dorëzohen deri në fund dhe ne duhet të jemi në nivel për të marrë atë që kërkojmë, fitoren. Sigurisht që jemi të dëshpëruar nga humbja e fundit, por kujtoj se është një ndeshje dhe kemi kampionatin përpara për të rikuperuar gjërat në favorin tonë”, u shpreh për KOHA, Akrapoviq, i cili u ndal edhe tek disfata e fundit nga rivali i vetëm për titull, Vardari. “Pas një loje të dominuar nga ana jonë si në mbajtjen e topit, në pasime dhe shanse të krijuar pa kërkuar alibi mendoj se nuk kishim fat. Pranuam një gol pa fat që na dërgoi në negativë. Sërish u kthyer në lojë me shanse për të shënuar, por nuk ishte e shkruar të barazojmë, ndërsa kundërshtari shënoi golin e dytë dhe fitoi ndeshjen që për ne ishte humbje e pamerituar”, deklaroi Bruno Akrapoviq. Ndeshja ndërmjet Shkëndijës dhe Shkupit zhvillohet nesër në stadiumin e qytetit në Tetovë në ora 14:30

