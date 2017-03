Afrodiziaku natyral, kur e pinë gratë dhe burrat nuk mund të ndalen më

Kjo recetë është përdorur për shumë vite nga një sërë gjeneratash. Dhe ende është një zgjidhje për problemet aktuale të shpeshta mes çifteve. Shumë njerëz e lavdërojnë këtë recetë, sipas makeyourlifehealthier.com, kur është fjala për trajtimin e disfunksionit erektil.

Sekreti për efektivitetin e saj është prania e kumbullave të thata, të cilat përmbajnë arginine. Kjo është një lëndë ushqyese thelbësore për këtë problem. Nëqoftëse dikush konsumon këtë ilaç, rriten shanset e një gruaje për të mbetur shtatzënë. Kjo është për shkak të faktit se ky ilaç përmirëson cilësinë e spermës te meshkujt.

Për më tepër, ky ilaç rrit energjinë në përgjithësi. Kjo recetë e ka origjinën nga India dhe përmban rrush, qumësht dhe pak shafran.

Receta dhe mënyra e konsumit:

Merrni 30 gram rrush të thatë. Pastaj, përziejini me ​​200 ml qumësht, duke shtuar pak shafran në fund. Filloni ta konsumoni këtë ilaç tri herë në ditë, duke e ndarë këtë sasi në tri pjesë.

Pastaj, shtoni sasinë e rrushit të thatë dhe filloni përdorimin e 50 gramëve në ditë. Shumë shpejt do të vini re rezultate të pabesueshme dhe të gjitha problemet tuaja seksuale do të zhduken.