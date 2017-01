A keni probleme me gjetjen e të dashurit, mos i bëni këto gabime

Ndoshta për këtë nuk jeni e vetëdijshme, por nëse jeni të ngarkuara me statusin tuaj të dashurisë, kjo mund të jetë pengesë e madhe. Nëse e keni vazhdimisht në kokë se duhet gjithsesi të gjeni të dashur, gjinisë së kundërt kjo nuk i është aspak tërheqëse dhe para së të arrini ta njihni, do të ik pasi që do të mendojë që menjëherë do ta fusni nën kontroll dhe gjithmonë do të udhëhiqni!

Disa vajza statusi “single” nuk i pengon shumë dhe kurrë nuk ankohen (së paku kështu duket), por ju me siguri nuk jeni njëra nga to dhe me çdo kusht dëshironi që të jeni në lidhje të lumtur. Ndoshta nuk jeni të vetëdijshme, por me siguri bëni disa gabime të cilat ndikojnë në arritjen e qëllimit. Dhe cilat janë mësojeni në vazhdim të tekstit.

Shoqëria dhe vendet e njëjta

Që në hyrje të klubit tuaj të preferuar rojtarët u përshëndesin me emër dhe ju shkëmbeni fjalë me ta si me dikë që e njihni që moti, gjithmonë je me grupin e njëjtë të mikeve, dhe gati sa i njeh të gjithë të pranishmit që vijnë! Nëse futesh në këso rutine të daljeve të njëjta me shoqëri gjithmonë të njëjtë, vështirë që do të mund të zgjerosh rrethin e të njohurve. Largohu ndonjëherë dhe dilni në ndonjë vend tjetër dhe sigurisht, nëse asgjë tjetër, do të jetë më interesant. Nëse në vendet ku më së shpeshti dilni deri më tani nuk e keni takuar asnjë djalë që vlen të flitet për të, ndoshta është koha që të sillesh në mjedise tjera.

E teproni me veprime

Ndoshta për këtë nuk jeni e vetëdijshme, por nëse jeni të ngarkuara me statusin tuaj të dashurisë, kjo mund të jetë pengesë e madhe. Nëse e keni vazhdimisht në kokë se duhet gjithsesi të gjeni të dashur, gjinisë së kundërt kjo nuk i është aspak tërheqëse dhe para së të arrini ta njihni, do të ik pasi që do të mendojë që menjëherë do ta fusni nën kontroll dhe gjithmonë do të udhëhiqni! Në vend të kësaj, merru me aktivitete, hobi, shoqërohu me miket dhe kënaqu me jetën. Dhe atëherë me siguri që do ta njihni dikë pasi që për djemtë nuk ka asgjë më tërheqëse se vajza që duket e lumtur dhe e kënaqur pasi që kjo u tregon se nuk jeni shumë kërkuese. Për këtë relaksohuni dhe jeto me “mushkëri plotë”, ndërsa dashurinë do ta gjeni kur më së paku shpresoni dhe prisni.

Një tip i mbyllët

Nëse nuk jeni tip i cili dilni në ahengjet e mbrëmjes, gjithsesi zgjerojeni rrethin dhe mjedisin e qëndrimit, sidomos nëse rrugëtimi juaj i përditshëm ka të bëjë vetëm me rrugën nga shkolla në shtëpi dhe anasjelltas. Bëhuni pjesë e aktiviteteve jashtëmësimore, ku me siguri, do të jenë njerëz që mendojnë njëjtë si ju, dhe kush e di ndoshta do të takosh edhe ndonjë person interesant. Nëse vetëm prisni një djalë të përkryer i cili ngjan shumë me Robert Pattinson-in dhe që ai të vijë te dera juaj, dyshojmë që kjo do të ndodh! Për këtë dilni nga shtëpi, shoqërohu dhe bëhu pjesë e aktivitete të ndryshme.

Nuk mendoni se do të gjeni të duhurin

Ndoshta je dëshpëruar apo je “djegur” në lidhjet e mëparshme, dhe për këtë “i frynë edhe kosit”. Apo ndoshta vazhdimisht flisni dhe thoni se djemtë e mirë janë të zënë tashmë. Ky qëndrim nuk është taktikë e mirë! Pa marrë parasysh ku jetoni sigurisht që ekziston djali me të cilin keni shumë gjëra të përbashkëta.

Kërkoni shumë

Nëse jeni njëra nga to femrat e cila saktësisht e ka listën me karakteristikat që një djalë duhet t’i ketë si i gjatë, vital, flokëzi, me sytë e gjelbër, trup muskulor, sportist, vishet “cool”, dëgjon muzikë të mirë, dhe kërkesa të ngjashme, me siguri që shkaku fshihet pikërisht në standardet e këtilla, të cilat, të jemi real, rrallë kush mund t’i plotësojë. Kush nuk do të dëshironte të ketë afër vetes tipin i cili duket si Taylor Lautner nga filmi “Twilight” apo si Johnny Depp? Natyrisht, nuk themi se duhet të jeni me dikë i cili nuk është tërheqës, por mos insistoni në përsosmërinë pasi që ndoshta e lëshoni një djalë të shkëlqyeshëm i cili nuk i ka të gjitha karakteristikat e kërkuara, por me të cilin shkëlqyeshëm do të pajtoheshit.