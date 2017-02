A e praktikon Lorik Cana fejën islame?

Legjenda e Shqipërisë, Lorik Cana, rekordmeni i ndeshjeve të luajtura me kombëtaren kuqezi, iu është përgjigjur shumë pyetjeve të fansave të tij në Instagram. Njëra nga pyetjet donte të dinte nëse është besimtar dhe e praktikon fejën islame. Cana deklaroi se falet, por jo rregullisht, ndërsa nesër do të shkojë në xhuma:“Jam besimtar, falem. Pak me mungesa, por falem. (Sot) është e xhuma dhe do të shkoj në xhami. Kur e kam takuar gruan, ajo nuk besonte te Zoti, por kam arritur ta bind. E rëndësishme është se tani ajo beson te Zoti”. Në fund, gjakovari ka treguar edhe pse nuk është bërë ndihmëstrajner te Shqipëria dhe kur do ta luajë ndeshjen e lamtumirës me kombëtaren kuqezi: “Nuk jam bërë zëvendëstrajner i Shqipërisë sepse kam pasur nevojë për pushim. Jam duke menduar për ndeshjen e lamtumirës, besoj do të bëhet gjatë vitit 2017”.