Lajme
Rusia po ndihmon Kinën të përgatitet për të sulmuar Tajvanin?
September 27, 2025
Lajme
Një model si Kosova/ Çfarë përmban plani i Tony Blair për ringritjen e Gazës?
September 27, 2025
Lajme
Një aksident i shndërruar në makth, si përfundoi në burgjet shqiptare profesori italian
September 27, 2025
Lajme
Sezoni turistik i verës 2025 ka qenë një ndër më të suksesshmit
September 27, 2025
Lajme
Shqipja hiqet nga legjitimacioni i drejtuesve të burgjeve, Ligji i ri e kthen vetëm maqedonishten! (FOTO)
September 26, 2025
Lajme
Rektori i Universitetit të Tetovës u takua me Drejtoreshën e Përgjithshme të Agjencisë për Media dhe Informacion të Qeverisë së Shqipërisë
September 26, 2025
Lajme
AKI: Gjykata Kushtetuese vendosi nën diktat të Qeverisë, shqiptarët më 19 Tetor do t’ua japin përgjigjen
September 26, 2025
Lajme
SKANDAL/ “Saubermacheri fiton 1 milion euro nga tetovarët”
September 26, 2025
Lajme
Nga Auschwitz te Gaza: trashëgimia e heshtjes që përsëritet!
September 26, 2025
Lajme
Erdogan i kërkon Edi Ramës arrestimin e Kryerabinit të Shqipërisë
September 26, 2025
