79-vjeçarja që vjedh për ta thyer monotoninë

Pensionistja June Humphreys (79) nga Cheshire i Anglisë është ndaluar nga Policia, sepse kishte vjedhur gjësende të vogla në një supermarket. Kjo nuk është hera e parë që plaka 79-vjeçare bie ndesh me ligjin, meqenëse për një kohë shumë të gjatë është duke kryer vepra të tilla, transmeton Telegrafi. Deri më tani, pensionistja që jeton e vetmuar është arrestuar 39 herë. “Nuk di pse, vetëm i mora me vete. Nuk më nevojiten asgjë, por nuk dija çfarë të bëjë, më duket se jam shumë e lodhur nga vetmia dhe doja të bëja diçka ndryshe”, ka thënë Humphreys. Sipas raportit të lëshuar, ajo i kryen këto vjedhje vetëm që të thyejë monotoninë dhe të ndryshojë rutinën e përditshme. Megjithëse i ka shtatë fëmijë, është në kontakt vetëm me njërin prej tyre, sepse nuk flet me të tjerët për arsye të ndryshme. Sidoqoftë, e ndaluara është detyruar të paguajë afro 150 euro gjobë, ndërsa është nën mbikëqyrje që të mos kryejë më vjedhje.