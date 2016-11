Me 5 shqiptarë Maqedonia kundër Spanjës

Përzgjedhësi i përfaqësueses së Maqedonisë, Igor Angellovski, bëri të ditur listën e futbollistëve kundër Maqedonisë, e cila do të zhvillohet me 12 nëntor, në kuadër të grupit G të kualifikimeve për Kampionatin Botëror – ‘Rusia 2018’. Angelovski ka ftuar edhe pesë shqiptarë për këtë sfidë shumë të vështirë që do ta luajnë në udhëtim. Është ftuar mbrojtësi shqiptar Leonard Zhuta që luan për Rijekën, mesfushorët Ezgjan Alioski i Luganos, Ferhan Hasani i Shkëndijes, Enis Bardhi i Ujpestit dhe në sulm: Besart Ibraimi i Shkëndijës. Maqedonia në tri ndeshje ka po aq humbje dhe renditet i pesti në grup, ndërsa Spanja kryeson me 7 pikë.

