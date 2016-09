40.000 nxënës më pak në shkollat, alarmi i kuq për të ndërprerë largimet!

Në shkollat e qytetit të Manastirit ka mbi 600 nxënës të regjistruar më pak në krahasim me numrin e nxënësve para 5 vitesh! Numri i nxënësve është zvogëluar për më shumë se 1000. Në shkollën e mesme të bujqësisë sivjet u regjistruan vetëm 6 nxënës.

Në mënyrë të habitshme ulet numri I nxënësve në mbarë Maqedoni.

Vetëm në shkollat fillore u regjistruan rreth 40.000 nxënës më pak!

Shikojeni këtë ulje marramendëse të nxënësve të shkollave fillore në vitin shkollor 2014/2015 (192.165), në krahasim me numrin e nxënësve të regjistruar në vitin 2006/2007 (231.497).

Në vitin e fundit 2015/2016, numri I nxënësve të shkollave fillore është zvogëluar për më shumë se 6.000 (6.173).

Kjo tendencë e ndezi alarmin se shkollat në vendin janë duke u zbrazur!

Të dhënat janë zyrtarë duke marrë parasysh se i pranon edhe Enti Shtetëror për Statistikë.

Largohen familje të tëra për shkak se nuk e shohin ardhmërinë e tyre këtu. E di se edhe në Manastir rritet numri i qytetarëve të cilët largohen në vendet e huaja.

Njëra prej shkaqet me siguri janë harxhimet e mëdha për edukim.

Fillimi I vitit shkollor vetëm për një nxënës kushton një page minimale prej 9.000 denarësh! Çfarë të bëjnë familjet që numërojnë më shumë se një nxënës?

Trendi shkatërrues i largimit duhet të ndërpresim.

Pas muajit dhjetor do të zmadhojmë pagën minimale gjë që do të shkaktojë rritjen e pagës mesatare. Në këtë mënyrë do të përmirësojmë standardin e jetesës. Që të motivojmë nxënësit dhe të rrinjtë, do të sigurojmë një system të edukimit sipas standardeve të vendeve evropiane. Punësim I garantuar, praksë ose stërvitje menjëherë pasi përfundohet fakulteti. 10.000 euro mjete të pakthyeshme për të gjithë të rrinj me një ide të mire për të nisur biznes të vet.

Do të nxisim fëmijët që nga fëmijëria të jenë të lumtur në shkollat, afër prindërve të tyre.

Qytetarët të kenë besim tek sisitemi.Të munden dhe të duan të jetojnë në vendlindjen e tyre.

Deklarata e sotme për mediat nga Petar Atanasov, kryetari i Komisionit për arsim në LSDM.

Comments

comments