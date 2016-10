Më 4 Tetor, e martë, ora 20:00 do të bëhet hapja solemne e edicionit të pestë Tetova International Film Festival-ODA (TIFF-ODA). TIFF-ODA organizohet në Qendrën e Kulturës në Tetovë.

Edicioni do të fillojë prej 4 Tetor dhe do të mbyllet më 8 Tetor. Ceremonia do të hapet me filmin konkurrues në Oscar, filmi ‘Shok’. Në vijim e keni tabelën e agjendës së TIFF-ODA, ku të gjithë artdashësit do të kenë mundësinë të shikojnë filmat më të mirë shqiptarë për vitin e fundit.

