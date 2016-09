21 Shenja Që Tregojnë Se Jeni Më Të Fortë Mendërisht Se Njerëzit Mesatar

1.Ju Krijoni Nje Balance Midis Emocioneve Dhe Llogjikes

“Njerezit e forte menderisht kuptojne se si emocionet mund te ndikojne ne mendimet e tyre.Per te marre vendime objektive ata balancojne emocionet me llogjiken.’’

2. Ju Keni Nje Sjellje Produktive

“Nderkohe qe mund te jete me e thjeshte te krijosh justifikime,te ankohesh per njerezit ose kushtet njerezit menderisht te forte nuk harxhojne kohe ne keto aktivitete joproduktive.’’

3. Ju Keni Vetbesim Ne Aftesine E Te Pershtaturit Me Ndryshimin

“Njerezit e forte menderisht e dine qe ndryshimi eshte jo I rehatshem por I tolerueshem.Ata e fokusojne energjine e tyre ne adoptimin e ndryshimit ne vend se ti rezistojne.’’

4. Ju Perballeni Me Frikerat Qe Ju Pengojne\

5. Ju Mesoni Nga Gabimet

“Njerezit e forte menderisht nuk I fshehin gabimet e tyre,ne te kundert,ata mesojne prej tyre.’’

6. Ju Krijoni Nje Balance Midis Vete-Pranimit Dhe Zhvillimit Personal

‘’ Njerezit e forte menderisht e pranojne veten sic jane dhe ne te njejten kohe zhvillojne veten e tyre.’’

7. Ju Gezoheni Per Suksesin E Te Tjereve

“Njerezit e forte menderisht,bashkepunojne me shume se sa garojne me konkurentet e tyre.Ata nuk merziten ose te kene smire per suksesin e te tjereve por gezohen per suksesi ne tyre.’’

8. Ju Ndiheni Rehat Duke Jetuar Sipas Vlerave Tuaja

9. Ju Fokusoheni Ne Zhvillimin E Aftesive Me Shume Se Sa Reklamimin E Tyre

“Nderkohe qe shume njerez tentojne te promovojne aftesite e tyre,njerezit e forte menderisht tentojne te zhvillojne me shume aftesite e tyre se sa ti reklamojne.’’

10. Ju Jetoni Nje Jete Origjinale

11. Ju I Shikoni Veshtiresite E Jetes Si Rritje

“Per disa njerez veshtiresite jane rritje e paket,per njerezit e forte menderisht eshte nje rritje e madhe ne jeten dhe karrieren e tyre.’’

12. Vlera Juaj Si Person Varet Nga Se Kush Jeni,Jo Se Cfare Keni Arritur

13.Ju Praktikoni Kenaqesi Te Vonuar

” Njerezit e forte menderisht I shikojne qellimet e tyre si maratone jo si nje sprint.Ata jane te gatshem te tolerojne dhimbjen afatshkurter per te pasur fitore afatgjate.’’

14.Ju Kerceni Perpara Prej Deshtimit

” Njerezit e forte menderisht nuk e shikojne deshtimin si fundin e rruges.Perkundrazi ata i shikojne si shenja treguese drejt suksesit.’’

15.Ju Jeni Nje Optimist Realist

16.Ju Pranoni Pergjegjesi Personale Per Zgjidhjet Tuaja

17.Ju Shprehni Mirenjohje

18.Ju Fokusohuni Ne Zonen Tuaj Te Ndikimit Dhe Kontrollit

“Njerezit e forte menderisht jane efektiv dhe produktiv ne jete sepse fokusohen ne fushen e tyre te ndikimit me shume se sa aty ku nuk kane kontroll.’’

19.Ju Angazhoheni Ne Aktivitetin E Zgjidhjeve Te Problemit

20.Ju Jeni Te Hapur Per Te Mesuar Nga Cdokush Qe Ju Rrethon

21.Ju Punoni Ne Mangesite Tuaja Dhe Nuk I Fshihni Ato

Perkthyesi: Erdi Luca

Autori:Steven Benna

