2 vjet nga “bomba” që tronditi Maqedoninë – VIDEO

Sot mbushen dy vjet që kur lideri i LSDM-së, Zoran Zaev, filloi me publikimin e bisedave të përgjuara telefonike të zyrtarëve shtetëror, të njohura në opinioni si “bombat”.

Bomba e parë “shpërtheu” më 9 shkurt të vitit 2015.

Dy dytë më vonë për rastin u prononcua kreu i BDI-së ndërsa pas pesë ditëve me qëndrim doli edhe kryeministri i atëhershëm dhe lideri i tanishëm i VMRO-DPMNE-së, Nikolla Gruevski.

Gjatë tre muajve në vazhdim opozita publikoi gjithsej 38 “bomba” dhe secila prej tyre e shndërruar në kallëzim penal është dorëzuar në Prokurorinë Publike. Kundër Nikolla Gruevskit, ish shefit të Policisë Sekrete, Sasho Mijallkovit, ish ministres së Punëve të Brendshme, Gordana Jankullovskës u ngritën padi për korrupsion, dhunë, manipulime zgjedhore dhe vepra tjera, ndërsa u publikuan edhe biseda të veçanta mbi raportet e fshehura mes funksionarëve në pushtet.

Gjashtë muaj më vonë as pushteti nuk u tërhoq e as opozita nuk përfundoi në burg. Në vend të kësaj, me ndërmjetësim ndërkombëtarë, katër partitë firmosën Marrëveshjen e Përzhinos. Të gjithë u pajtuan se për përgjimet patjetër të ketë përgjegjësi penale dhe politike dhe më pas në kushte korrekte të mbahen zgjedhjet e parakohshme fillimisht më 24 prill të vitit 2016.

U formua Prokuroria Speciale Publike që të zbardhë se kush përgjoi në Maqedoni, në krye me Katica Janevën, megjithatë edhe pse kjo Prokurori hapi dhjetë lëndë dhe ngriti dy aktakuza, deri më tani nuk ka asnjë epilog gjyqësor. PSP vazhdon të përballet me obstruksione nga ana e institucioneve të cilat janë nën ndikim të pushtetit, gjegjësisht VMRO-DPMNE-së.

Zgjedhjet e 24 prillit s’u mbajtën, por të njëjtat u kryen në 11 dhjetor të vitit të kaluar, në të cilat VMRO-DPMNE-ja fitoi 51 deputetë, LSDM 49, BDI 10, Lëvizja BESA 5, LR-PDSH 3 dhe PDSH2. Ndonëse zgjedhjet u mbajtën për të dalë nga kriza, Maqedonia ende ngelet në një udhëkryq. Partitë shqiptare dolën me deklaratë të përbashkët për kërkesat e shqiptarëve, ndërkaq nga ato maqedonase deri më tani, VMRO-DPMNE nuk e ka pranuar, ndërkaq LSDM ende s’është deklaruar zyrtarisht pasi ende nuk e ka në dorë mandatin. VMRO-DPMNE nuk arriti të bëjë koalicion me BDI-në, ndërkaq nga ana tjetër LSDM po vijon bisedimet. VMRO kërcënohet se nëse ngelet jashtë Qeverisë “do të ketë probleme” dhe kërkon zgjedhje të reja.



Deklara e Gruevskit për “bombat”

“Jam këtu për tu dhënë përgjigje ndaj të gjitha pyetjeve. Zaev në takimet tona mi prezantoi disa biseda jo të rëndësishme. Kishte edhe materiale të pasakta dhe të montuara. Andaj them që ka disa biseda të sakta, gjysmë të sakta dhe aspak të sakta. Incizimet i ka bërë Agjencia e huaj sekrete me ndihmën e personit Z.V. Nuk kemi informata se sa njerëz janë përgjuar. Materialet janë menduar të dërgohen jashtë vendit. Z.V e ka thyer kompjuterin dhe ka folur me shifra me familjen, një njeri i pafajshëm nuk e bën këtë. Ministria e punëve të brendshme zbuloi kush i ka bërë xhirimet që i ka Zaev, ato janë dy persona që i kanë ndihmuar personit me iniciale Z.V dhe ata sot e kanë pranuar para gjykatës fajësinë e tyre. Opozita nuk ka asnjë dëshmi se ne i kemi bërë xhirimet. Zoran Zaev është mjet i shërbimeve të huaja. Nuk është e vërtetë se kemi pranuar qeveri teknike në takimet që kemi pasur me Zaevin, këto janë spekulime. Gjykata do ta vërtetojë a janë të sakta incizimet e publikuara, edhe ne jemi njerëz, jo si na bën opozita si monstrum. Opozita ka qëllim të shkaktojë protesta dhe tollovi. Populli na njeh kush jemi dhe e dinë se çfarë kemi në zemër dhe si punojmë i kemi gabimet tona por mundohemi shumë. Të gjithë ne kemi momente dobësie dhe sharje bëjmë ndonjëherë por njerëz jemi. Porosia ime ndaj njerëzve është se ne punojmë për qytetarët. A duhet të jep ndonjë funksionar dorëheqje? Them që mos shpejtojmë qytetarët do të japin përgjigje si do të mbarojë ky skenar destruktiv. Institucionet e vendit e kryejnë punën e tyre dhe nuk do të lejojnë destabilizim në vend. Institucionet do të tregojnë. Nuk do të ketë qeveri teknike”.



Deklarata e Ali Ahmetit për bombat

“Ne mirëpresim çdo publikim, ne nuk trembemi. Asgjë të mos mbetet enigmatike. Të mos mbesin kureshtar. U siguroi juve dhe gjithë ata që presin me kureshtje, ju garantoj që ne nuk jemi në pushtet për pasurime personale. E kam thënë që në BDI nuk janë të gjithë engjëj, nëse eventualisht ka që kanë keqpërdorur institucionet, mban përgjegjësi. Unë e kam thënë që nuk do padisim asnjërën palë për publikimet. Ne nuk koketojmë me asnjërën palë dhe nuk punojmë me standarde të dyfishta. Atë qe e themi publikisht edhe e punojmë në jetën publike”.