12 arsye që ju çojnë drejt ndarjes…

Disa nga gjërat më të këqija që çojnë në një ndarje (që nuk janë mashtrime) sipas psikologëve, fillojnë nga më të voglat dhe të padallueshmet, dhe kjo është ajo që i bën ato aq të rrezikshme.

1. Gënjeni dhe fshihni gjëra nga partneri juaj.

Edhe nëse e bëni atë nga dashuria për të mbrojtur ndjenjat e tij, duke fshehur ca gjëra për takimet me dikë argëtimi juaj mund të rritet në një problem të madh dhe të shkaktojë probleme të besimit që çojnë në prishje të marrëdhënieve. “Ju duhet të jeni në gjendje t’i tregoni partnerit tuaj çdo gjë. Nëse fshihni diçka, sepse kjo do ta dëmtonte atë, atëherë ndoshta nuk duhet ta vendosni këtë në vendin e parë.”

2. Hezitimi nga çdo lloj përkushtimi.

Nëse dashuria do të thotë të jeni vërtetë të butë, duke bërë çdo pyetje për gjëra të rëndësishme, ose duke ndihmuar njëri-tjetrin nëpër pengesa, të munguarit dhe mospërkushtimi mund të shkaktojnë dyshime në një marrëdhënie.

3. Fshehja e pakënaqësisë.

Siç shkruan VoxMeretricis, “nga momenti i shprehjes së pakënaqësisë, dëmi është bërë tashmë” në marrëdhënie. Fillon me qetësi, por me kalimin e kohës bëhet diçka e madhe, gjë që shkakton prishjen e marrëdhënieve.

4. Mungesa e komunikimit.

Kjo nuk do të thotë se nuk shkruani (SMS) tërë ditën për çdo ditë, por mungon të folurit me njëri-tjetrin në lidhje me gjërat që ju mërzizin kur ato ndodhin, ose thjeshtë anashkaloni detaje që ju mendoni se mund të shkaktojnë probleme.

5. Të qënurit kokëfortë për gjëra ose duke u ngulitur në pozicione të caktuara.

Kjo është vetëm një tjetër mënyrë për të thënë “refuzim i kompromisit”. Nëse ju pëlqen dikush, ju duhet të jeni të gatshëm për kompromis. Partnerët të cilët mund të trajtojnë vetëm gjëra që shkojnë në një rrugë të caktuar (rrugën e tyre) janë në thelb vetëm në marrëdhënie me vetë-veten.

6. Grindjet rreth çështjeve të përgjithshme, problemet dhe punët e përditshme.

Sigurisht, argumenti që ju keni se gjithmonë është rradha e juaj për të nxjerrë plehrat jashtë nuk duket punë e madhe tani, por kjo është një gjë që bëhet çështje e madhe me kalimin e kohës, dhe madje edhe më keq, bëhet vrasëse për argumentet më të mëdha dhe serioze në rrugë e sipër.

7. Mëshira.

Nëse flitet se njëri partner është pikërisht në rrugë tjetër për të bërë veten më të madh ose më të fuqishëm, dhe një çekuilibrim i tillë i energjisë është gjëja e fundit që ju dëshironi në një marrëdhënie të qëndrueshme, të shëndetshme. Siç shkruan “messedfrombirth”, mëshira është më e keqe se sa mashtrimi, sepse “kjo e ndot vetë respektin”, kështu që edhe pas përfundimit të lidhjes, ju ndjeni akoma pasojat.

8. Qëndrimi në marrëdhënie jashtë dëshirës.

Nëse kjo është për shkak se ju nuk dëshironi të zhgënjeni familjet tuaja me një ndarje apo çfarëdo tjetër, duke qëndruar së bashku vetëm për të evituar grindje akoma më të mëdha, gaboni . Ndoshta ka akoma mundësi që të mbeteni miq.

9. Manipulimi.

Kjo është mënyrë e ndërlikuar, sepse kjo është shpesh aq delikate, sa që ju nuk e kuptoni që partneri juaj po ju manipulon (ose jeni duke bërë manipulim) deri sa është shumë vonë. Siç shkruan “reallybigleg”, “marrëdhëniet që më kanë bërë të ‘thyer’ (dy nga të cilat u largova, gjatë jetës, kështu që kjo nuk është një rast i thyerjes së zemrës …) kanë ndodhur me humbjen graduale të vetëbesimit gjatë marrëdhënies përmes një procesi të manipulimit nga ana e partnerit”.

10. Xhelozia.

Edhe pa mashtrim aktual, vetëm dyshimi se ajo po ndodh gjithmonë mund të jetë shumë, shumë më keq.

11. Duke paraqitur një version të rreme për veten në fillim.

Kjo mund të jetë diçka e thjeshtë dhe e vogël sikur i pëlqeni filmat horror, kur në të vërtetë i urreni ata ose diçka e madhe duke thënë se ju nuk po kërkoni diçka serioze, kur në fakt, po. Është më mirë që të qëndroni larg lajkave, sepse ato pak gjëra me kalimin e kohës mund të bëhen arsye të mëdha për ndarje.

12. Qëndroni së bashku sepse jeni të varur nga zakoni.

“Jeni së bashku, sepse jeni të varur nga zakoni dhe asnjëri prej jush nuk dëshiron të jetë vetëm”. Ose me fjalë tjera, ju nuk keni më tërheqje dhe e vetmja arsye që jeni bashkë është se ju nuk doni të jeni vetëm.