​Ja çfarë moti do të mbajë këtë javë në Maqedoni dhe Kosovë

Sot gjatë ditës do të mbisundojë mot i ndryshueshëm me vranësira, e periudha me diell dhe me erë të përforcuar juglindore në Maqedoni.

Pasdite dhe gjatë natës drejt së martës, nën ndikimin valës së lagësht, të shkurtë, por intensive, do të ketë reshje të shiut, së pari në pjesët perëndimore, ndërsa gjatë natës në ato lindore.

Siç informon Drejtoria për punë hidrometeorologjike (DPHM) në male reshjet do të jenë të borës.

“Në pjesët perëndimore pritet në disa vende të bijnë prej 10 deri 15 litra në metër katror, ndërsa në pjesët lindore, lokalisht edhe rreth 20 litra në metër katror. është e mundur edhe dukuria e rrallë e bubullimave. Prej të martës pasdite do të mbisundojë mot i ndryshueshëm dhe më i freskët”, kumtoi DPHM.

Ndërsa Kosova do të jetë nën ndikimin e masave të ajrit me presion të ndryshueshëm atmosferik, duke kushtëzuar një mot të ndryshueshëm, me riga shiu, intervale të gjata me diell, mjegull nëpër ultësira , kurse në viset malore reshjet e shiut do të jenë të përziera me borë.

Sipas parashikimeve nga Instituti Hidrometeorologjik të Kosovës, sasia e reshjeve do të jetë e ulët. Temperatura minimale e ajrit do të lëvizin ndërmjet -5 deri 4 gradë Celsius, kurse maksimalet e ditës do të lëvizin ndërmjet 5gradë deri 14 gradë Celsius.

Dita e hënë dhe e martë sipas IHMK-së, parashihet të jenë me temperatura më të larta, meqë mbi vendin tonë do të vazhdojnë të jenë prezent masat e ajrit me origjinë nga jugu dhe jugperendimi, ndërsa nga dita e merkurë e tutje do të ketë masa ajrore të cilat vijnë nga veriperëndimi i vendit duke bërë që zhiva në termometër të pësojë zbritje në të dy vlerat ekstremale.

Do të fryjë erë nga jugperendimi dhe verilindja me shpejtësi deri 6m/s.